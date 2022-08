CONVOCAZIONE LAMPO PER IL PARLAMENTO PER UN NUOVO DECRETO SU ENERGIA ?

Potrebbe arrivare nel cuore della campagna elettorale una convocazione lampo, per i due rami del Parlamento, per la conversione in legge di un nuovo Decreto sugli aiuti in favore delle famiglie e delle imprese per il caro energia ? Da alcuni partiti pare che ci sia la disponibilità per una operazione che, se ben concordata, potrebbe richiedere, al piu’, due giorni di aula e di commissioni. C’è da verificare quanti partiti sarebbero pronti a votare un decreto emesso dal Governo che, nella sostanza, con l’inizio della campagna elettorale, una maggioranza vera e propria non ce l’ha. Il Governo potrebbe anche optare per un DL da far convertire in legge al nuovo Parlamento, ma il rischio è che i tempi per la sua proclamazione potrebbe allungarsi oltre il termine dei 60 giorni.

