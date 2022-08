CASERTA. FORZA ITALIA, SE NE VA ANCHE LA COORDINATRICE CITTADINA GRAVINA

“Rammaricata per quanto accaduto e non condividendo la metodologia adottata dai vertici del Partito, non identificandomi più in un movimento politico che non tiene conto delle esigenze del territorio, che non rispetta i rappresentanti locali dello stesso e neppure comunica importanti decisioni, ho formalizzato le mie dimissioni dall’incarico ricevuto di coordinatrice cittadina di Caserta per ragioni di evidente inopportunità nel proseguire questa esperienza politica”. Lo afferma Rossella Gravina coordinatrice cittadina di Forza Italia Caserta.

