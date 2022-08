SALERNO. BICCHIELLI (NOI MODERATI): “SUD HA VOGLIA DI RINNOVAMENTO, PD SE NE FACCIA UNA RAGIONE”

“Il Mezzogiorno ha voglia di accettare la sfida del futuro che passa da un necessario rinnovamento, anche della classe dirigente. Il pd se ne faccia una ragione. Le ricette del passato hanno condannato il Sud ad un inesorabile arretramento. L’imposizione di parametri centralizzati, come quello della spesa storica, ha ridotto sempre di più le risorse destinate a territori dove le amministrazioni locali non erano in grado di impiegarle. Nel PNRR è tracciato un percorso di coesione territoriale basato proprio sul superamento di certe logiche. E il combinato disposto dell’introduzione dei Lep, livelli essenziali di prestazione, e dell’autonomia differenziata va proprio in questo senso. L’obiettivo è quello di creare le stesse condizioni, livelli di servizi e opportunità per giovani, famiglie e imprese su tutto il territorio nazionale, colmando finalmente il gap e la discriminazione che colpisce più di 13 mln di cittadini italiani.” Lo dichiara Pino Bicchielli (Noi Moderati) candidato alla Camera per il centrodestra nel collegio uninominale di SALERNO.

