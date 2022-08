LA CORSA DEI SINDACI DEL PD PER LA PERCENTUALE PIU’ ALTA: IN PALIO PALAZZO SANT’AGOSTINO

I Sindaci del Partito Democratico della Provincia di Salerno, almeno quelli che hanno ancora 36 mesi di mandato da primo cittadino davanti, sono già in competizione per ottenere la percentuale piu’ alta, nei propri comuni, per poi rivendicare la possibilità di essere candidati alla Presidenza della Provincia per le elezioni di fine anno. C’è poi chi – come il Sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara – ha deciso di mettersi direttamente in gioco, candidandosi per le politiche del 25 Settembre, provando a fare filotto. L’elenco è lungo e sono tanti i primi cittadini che pensano di poter succedere all’attuale Presidente Michele Strianese: dal Sindaco di Siano Giorgio Marchese a quello di Nocera Inferiore Paolo De Maio, dal primo cittadino di Castel San Giorgio Paola Lanzara a quello di Agropoli Mutalipassi per finire al sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano. La partita è aperta, bisogna solo attendere l’esito delle politiche del prossimo 25 Settembre.

