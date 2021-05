COPRIFUOCO, PRESSING SU DRAGHI. SPERANZA E LEU CON IL 2% RESTANO CONTRARI

Doppia mozione del centro destra, in Senato, per chiedere, a partire da venerdi’, una modifica dell’orario del coprifuoco, con un allentamento delle misure e, almeno, un allungamento di un’ora dell’orario nel quale è consentito ai cittadino stare per strada. Ci sarà la mozione di Fratelli d’Italia ma, considerato quanto il tema sia avvertito dai cittadini, il centro destra di Governo (Lega, Forza Italia e Cambiamo) ha presentato un’altra mozione per superare quella del partito di Giorgia Meloni. Italia Viva ha già lasciato intendere di votare a favore, PD e MS5 continuano a prendere tempo, resta la posizione rigorista del Ministro Speranza e di Leu che, con il loro 2%, dato in netto calo nei sondaggi, proseguono sulla linea delle chiusure, anche per giustificare quanto fatto nell’ultimo anno e per difendere un lavoro che, in Europa, tutti hanno rinnegato.

Share on: WhatsApp