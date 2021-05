CONTURSI TERME. ANTONIO BRISCIONE E’ IL CANDIDATO SINDACO DELLA LISTA ORA

L’ex Vice Sindaco dell’attuale amministrazione comunale di Contursi Terme Antonio Briscione sarà il candidato sindaco per le prossime elezioni comunali nel centro della Provincia di Salerno. Presidente della Riserva Naturale Foce Sele Tanagro, Briscione sarà il nome sostenuto dalla Lista Ora che, già in questi giorni, ha iniziato la sua campagna elettorale nel territorio del Comune di Contursi Terme. Dall’altra parte, di sicuro, ci sarà l’attuale primo cittadino Forlenza che, in ogni caso, dovrà fare a meno di Briscione, eletto nell’ultima tornata elettorale con oltre 400 voti di preferenza.

