SALERNO. D’ALESSIO IL NOME IN CORSA: AZIONE CONTRO IL PD, A SALERNO COME A ROMA

Antonio D’Alessio, Coordinatore Regionale di Azione di Carlo Calenda, consigliere comunale in carica, resta uno dei nomi attorno ai quali il Gruppo Oltre ed anche altri esponenti civici e di partito, potrebbero trovare, a breve, una intesa per la prossima campagna elettorale per le Comunali 2021 a Salerno.

Azione contro il Pd, a Salerno come a Roma, in piena coerenza con una linea del partito che, oggi, pur essendo tra i pochi in crescita nei sondaggi, non riesce a trovare un dialogo costruttivo con il Partito Democratico, manco a parlarne con il Movimento 5 Stelle. Ed ecco, allora, che a Salerno si potrebbe replicare lo scenario politico di Roma: un candidato del Partito Democratico, uno del Movimento 5 Stelle, un terzo di Azione. Nulla da eccepire sotto il profilo politico, ma il tutto chiede anche tempi celeri perchè il rischio concreto è che l’atto di coraggio dei consiglieri del Gruppo Oltre di passare all’opposizione possa essere dimenticato proprio per la mancanza di un candidato alla carica di Sindaco.