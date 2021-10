CORAGGIO ITALIA-CAMBIAMO: ALLARME SICUREZZA SULLA LITORANEA DI EBOLI

“Continua l’allarme sicurezza nella provincia di Salerno e tocca di nuovo Eboli dove, negli ultimi periodi, la Micro criminalità e vari reati sono in crescita; l’ultimo dei tanti ieri sera con una rissa in un bar tra extracomunitari a Campolongo dove, a quanto riportano i quotidiani, sembra si siano colpiti con bottiglie di vetro e sarebbe spuntato anche un coltello.”

Lo denuncia il responsabile sicurezza di Coraggio Italia Cambiamo Niko Peduto.



Continuiamo a gran voce a chiedere che vengano investite più risorse in mezzi e personale in divisa sul territorio e dotare il territorio di un sistema di videosorveglianza moderno e all’avanguardia, un censimento di tutti gli extracomunitari ,come avviene con la croce rossa, per verificare che queste persone possono integrarsi al meglio, essere aiutati e a chi non rispetta le nostre leggi, predisporre l’allontanamento e successiva espulsione dalla nostra provincia, nonché regione.

Dobbiamo tutti essere vicini con forza agli imprenditori, alle attività commerciali, che già vivono la crisi economica dall’emergenza covid-19 e questi atti di violenza, nei loro locali, contribuiscono a lederne la serenita’.