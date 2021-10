LA CAMPAGNA ELETTORALE AL TRAMONTO: ULTIME ORE E POI IL “FINTO” SILENZIO

Ufficialmente la campagna elettorale per le Comunali 2021 chiude i battenti alla mezzanotte di venerdi’ 1 Ottobre per dare, poi, spazio, all’anacronistico silenzio elettorale, che coinvolge il sabato ma anche le giornate del voto stesso. Una norma che, oramai, con l’utilizzo dei social e dei vari mezzi di comunicazione on line sembra desueta: il silenzio esiste sulla carta, ma nei fatti la campagna elettorale prosegue anche a seggi aperti, come avviene legittimamente in tanti altri paese. In Italia, invece, no: c’è ancora chi si illude che la giornata precedente all’apertura dei seggi veda i candidati fermi, la campagna elettorale ferma. Una legge superata nei fatti che segna una profonda frattura tra le norme scritte e la consuetudine praticata: la campagna elettorale prosegue, anche oggi, e statene certi, anche domani e nella giornata di lunedi’ fino alle 15:00.

