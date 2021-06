CORRADO MATERA: “IL 7 GIUGNO DEPOSITATO DISEGNO LEGGE PER TRIBUNALE SALA CONSILINA”

E’ il 7 giugno la data che potrebbe segnare una svolta nella vicenda della soppressione del Tribunale di Sala Consilina perchè esattamente una settimana fa è partito l’iter per la discussione e l’approvazione di una legge regionale, firmata e voluta dal Consigliere Regionale Corrado Matera, per la riapertura del Tribunale del Vallo di Diano. A comunicarlo è lo stesso Matera che, non a caso, fa riferimento al giorno in cui è stata depositata la proposta di legge, anteriore all’annuncio di alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle riguardo ad alcuni emendamenti al Decreto Sostegni Bis. Una vicenda che Matera ha particolarmente a cuore, per la sua provenienza territoriale, per la sua appartenenza alla categoria degli avvocati che, negli ultimi anni, ha dovuto pagare sulla propria pelle trasferimenti quotidiani al Tribunale di Lagonegro.

