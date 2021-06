NAPOLI. CATELLO MARESCA: “IL DEBITO DEL COMUNE E’ DI 4,2 MILIARDI DI EURO”

«Il buco di bilancio del comune di Napoli è arrivato a 4,2 miliardi di euro. Una cifra enorme, monstre. C’è una squadra di esperti che lo sta studiando e sta cercando di capire come, quando e per colpa di chi, per quali scelte sbagliate si è formato, non tanto per incolpare qualcuno, non ci interessa, ma ci interessa evitare di ripetere gli errori in un’ottica proiettata nel futuro. Si dovrà cominciare a ragionare su questo per garantire un futuro a questa città». Lo ha dichiarato il magistrato Catello Maresca, candidato civico per la coalizione del centrodestra a sindaco di Napoli, intervistato da Klaus Davi per il talk KlausCondicio

