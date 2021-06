SILVIO BERLUSCONI TORNA ALL’ATTACCO E RILANCIA LA FLAT TAX IN UNA LETTERA A IL GIORNALE

In una lettera pubblicata da Il Giornale, Silvio Berlusconi avanza la sua proposta sulla riforma della tassazione, “uno degli obiettivi con i quali partecipiamo al governo Draghi”, scrive.

“E se la nostra proposta finale rimane quella della flat tax” e “la realizzerà il futuro governo di centrodestra” fin d’ora – garantisce il leader di Forza Italia – “è indispensabile un robusto taglio delle imposte”.

Quindi una “no tax area per i primi 12.000 euro di reddito e solo tre aliquote, molto più basse (non oltre il 23%) per i successivi scaglioni di reddito”, quindi “chi guadagna meno di mille euro al mese non pagherà alcuna tassa, i redditi medio alti sopra quella cifra avranno con la nostra riforma dai 100 ai 400 euro mensili di maggiore reddito disponibile”.

Il leader di Forza Italia dice poi “no assoluto a qualsiasi forma di patrimoniale o di tassa di successione” e chiede “un anno bianco fiscale con il blocco delle cartelle esattoriali fino al 31 dicembre 2021 e misure per chiudere il contenzioso pregresso”.