CORRADO MATERA INCONTRA L’ASSESSORE CAPUTO PER CRISI SETTORE ALLEVATORI

“Le problematiche che stanno vivendo gli allevatori del Vallo di Diano – e in generale gli allevatori salernitani – sono molto pesanti, e meritano la massima attenzione. Per questo motivo oggi, insieme al direttore provinciale della Coldiretti VINCENZO TROPIANO e al Presidente del Consorzio di Bonifica BENIAMINO CURCIO, abbiamo incontrato l’Assessore regionale all’Agricoltura NICOLA CAPUTO.

Nel corso dell’incontro abbiamo rappresentato la gravità della situazione: il divario tra costo di produzione e prezzo di vendita alla stalla è di oltre 10 centesimi al litro. In pratica SI STA PRODUCENDO IN PERDITA, con il conseguente rischio della sopravvivenza stessa degli allevamenti zootecnici. Si assiste oramai ad un insostenibile divario tra i costi di produzione e il prezzo di vendita del latte riconosciuto agli allevatori. Oltre a ciò, la crisi del settore zootecnico è aggravata dall’aumento delle materie prime, dal rincaro del carburante e da quello dell’elettricità.”

Lo scrive il consigliere regionale Corrado Matera.

Per questi motivi riteniamo che la Regione Campania debba mettere in campo ogni opportuna iniziativa, anche nelle sedi istituzionali nazionali e comunitarie, affinché si possano alleviare le difficoltà degli allevatori valdianesi e salernitani. L’obiettivo è quello di TUTELARE IL SETTORE ZOOTECNICO, perché rappresenta un motore cruciale dell’economia del nostro territorio.

L’incontro di oggi è stato un primo passo verso questo obiettivo, ed ha trovato da parte dell’Assessorato regionale all’Agricoltura piena disponibilità. L’ Assessore Caputo ha manifestato vicinanza e solidarietà alle realtà locali che, come il Vallo di Diano, rischiano di non reggere all’urto della crisi, assicurando il massimo impegno per sostenere il settore in questa complessa fase di difficoltà.