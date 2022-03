MONTORO. FRANCESCO TOLINO: “PIANO REGIONALE FERROVIARIO, GRANDE ATTENZIONE PER MONTORO”

“Nel nuovo piano quinquennale del trasporto ferroviario, viene riconosciuta attenzione a Montoro, che diventa capolinea di quattro treni in direzione Salerno e ritorno.”

Lo dichiara Francesco Tolino, Vice Sindaco del Comune di Montoro.

È la conferma di quanto già avviato all’inizio del 2020 ed è un passo importante per la nostra comunità: abbiamo bisogno dell’incremento di collegamento per consentire ai montoresi di essere connessi con i centri più rilevanti. Non c’è sviluppo senza trasporto ed agevole mobilità.

Ringraziamo ancora la sensibilità del consigliere delegato Luca Cascone, che ha colto le esigenze del nostro territorio”.