COSIMO ADELIZZI (IMPEGNO CIVICO): “STOP A NUMERO CHIUSO PER FACOLTA’ MEDICO-SANITARIE”

“Stop al numero chiuso per l’accesso alle facoltà di medicina. Facciamo tesoro della drammatica esperienza legata al covid. Il Servizio Sanitario Nazionale è stato infatti messo a dura prova dalla pandemia, ma ha dimostrato di saper reagire soprattutto grazie allo sforzo e all’abnegazione straordinaria del personale medico e paramedico. Per questa ragione noi di Impegno Civico proponiamo come intervento immediato un piano di assunzione di medici e infermieri, che coinvolga anche gli OSS, e l’eliminazione delle barriere all’ingresso nelle relative facoltà universitarie”. Lo afferma in una nota Cosimo Adelizzi, candidato capolista di Impegno Civico con Luigi di Maio alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale che ricomprende tutti i comuni delle province di Salerno e Avellino.

“C’è poi bisogno di rafforzare i servizi territoriali e lavorare sulla prevenzione – continua il parlamentare –. Il Pnrr destina all’ammodernamento del sistema sanitario 15,63 miliardi. Noi siamo pronti a cogliere al meglio questa opportunità puntando proprio sull’aumento delle assunzioni del personale sanitario, passando per l’eliminazione del numero chiuso e attraverso interventi per ridurre le liste di attesa”.

“Un altro importante punto da affrontare è la condizione di sostanziale disuguaglianza tra i diversi servizi sanitari regionali. Per questo, pur mantenendo il principio della regionalizzazione dei servizi di prossimità, occorre un maggior coordinamento a livello centrale che punti all’uniformità delle prestazioni erogate su tutto il territorio nazionale. La salute dei cittadini è un diritto inalienabile e con il sostegno degli elettori Impegno Civico si batterà in Parlamento per attuarlo e renderlo concreto” conclude Adelizzi.