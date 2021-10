COSIMO ADELIZZI (M5S): “EBOLI, AUGURI A CONTE. IL PD SALERNITANO RIFLETTA SU SCONFITTA”

La nostra città, dopo un anno di commissariamento, consegna a Mario Conte la grande responsabilità di essere il nuovo sindaco di Eboli. A lui e alla sua squadra vanno i migliori auguri miei e di tutto il Movimento 5 Stelle, nella speranza che si riesca nel più breve tempo possibile ad assicurare al nostro territorio quel rilancio di cui ha indispensabilmente bisogno.

Noi ci siamo e ci saremo, portando avanti la nostra idea di politica fatta di ascolto e di confronto tra la gente. Forniremo il nostro contributo attraverso proposte concrete e puntuali, e vigileremo affinché le scelte dell’amministrazione vadano sempre e soltanto incontro alle necessità dei cittadini ebolitani.

Lo dichiara il deputato del M5S Cosimo Adelizzi.

Nel frattempo il Pd salernitano rifletta sulla disfatta che ha subìto. Negli unici due ballottaggi in provincia, proprio nelle due città più grandi della Piana del Sele, ha incassato due sonore sconfitte. Ad Eboli insieme al Movimento 5 Stelle e con Damiano Capaccio, che ringrazio ancora per l’impegno profuso e per l’importante risultato conseguito, sarebbe stata tutta un’altra partita. I numeri parlano chiaro: il progetto originario era validissimo e la scelta di Capaccio quella vincente, ma a tre giorni dalla presentazione delle liste il Partito Democratico ha fatto una mossa scellerata oltreché scorretta. Coloro i quali hanno preso quella decisione sono riusciti nella difficile impresa di far vincere i loro stessi avversari storici.

Queste amministrative salernitane hanno dimostrato ancora una volta che la maggioranza che sosteneva il governo Conte 2 può vincere ovunque, ma solo se mette in campo progetti concreti e coopera tra forze politiche con trasparenza, determinazione e passione. Mi auguro perciò che presto si possa avviare un percorso inclusivo, che coinvolga e riavvicini i cittadini alla politica e alla pubblica amministrazione, e ringrazio le donne e gli uomini del Movimento Cinque Stelle che formano un gruppo davvero straordinario. Il lavoro vero comincia adesso; ora comincia il vero cammino. Auguri alla nostra città di Eboli.