CSM, INCONTRO TRA LE OPPOSIZIONI A ROMA: RIUNIONE TRA PD, M5S, TERZO POLO E AVS

E’ in programma per la mattinata di sabato, a Roma, una riunione tra tutti gli esponenti delle forze di opposizione in Parlamento, per tentare di trovare una strada comune da percorrere in vista dell’appuntamento del 17 Gennaio quando il Parlamento sarà chiamato ad eleggere i 10 membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Ancora non è chiaro se per le forze politiche di opposizione ci saranno tre o quattro nomi a disposizione, ma il vero dubbio è comprendere se il Partito Democratico riuscirà a mettere d’accordo tutti o se, invece, come qualcuno sospetta, il Movimento 5 Stelle possa tentare una fuga solitaria. I piu’ preoccupati, in questo momento, sono gli esponenti del Terzo Polo che, senza un accordo, con i numeri risicati tra Camera e Senato, non riuscirebbero ad ottenere l’elezione di nessun nome di riferimento.

Share on: WhatsApp