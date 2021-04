DAL 1 MAGGIO IN ARRIVO UNA CASCATA DI CARTELLE ESATTORIALI: 35 MILIONI DI ATTI

Ammonta a 35.000.000 di cartelle esattoriali il primo blocco di atti che, dal prossimo 1 maggio, verrà notificato a famiglie ed imprese da parte dell’Agenzia delle Entrate. Dopo un anno di stop, sancito da diversi decreti per arginare la crisi economica legata all’emergenza sanitaria, il Governo Draghi ha deciso di riattivare una parte delle cartelle che si sono accumulate nell’arco degli ultimi 12 mesi. Al momento sembra difficile che, da qui al 1 maggio, possa intervenire un ulteriore decreto che ne disponga il rinvio, magari al termine dello stato di emergenza, fissato per il prossimo 31 luglio. L’ultimo rinvio approvato dal Governo aveva fissato al 30 aprile 2021 il termine di sospensione per la notifica degli atti, pur avendo preservato, con apposite norme, l’efficacia ed anche il termine di prescrizione.

