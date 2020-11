DAL VENERDI’ ALLA DOMENICA: LA GUERRA MEDIATICA DEL COVID 19 IN CAMPANIA

Inizia il venerdi’ pomeriggio con la sua diretta Fb e finisce la domenica sera con l’ospitata da Fazio o con l’attacco di Giletti: oramai è un vortice dal quale è difficile uscire. Accade in Campania, anzi, diciamo tutta la verità, accade solo in Campania perchè nelle altre regioni i Presidenti utilizzano toni e modi diversi da De Luca per comunicare con i cittadini.

Certo, la forza politica (ed elettorale) di Vincenzo De Luca è cresciuta proprio grazie alle sue dirette ma, nell’arco di pochi mesi, il punto di forza si è trasformato in un Tallone di Achille. E cosi’ capita che la vicenda Campania rimbalzi, nel corso di ogni fine settimana, da un capo all’altro del grande mondo della comunicazione, tra querele annunciate e presentate, guerra di cifre ma soprattutto cittadini in grande confusione. E’ chiaro che la guerra divide la popolazione: oggi ci sono i difensori del Sacro Campano Impero, da decenni abituati ai soliloqui di De Luca, che non accettano il dibattitto e che quindi vedono Giletti come “l’ultimo degli infedeli”, da punire, in maniera simbolica chiaramente. Ed ora tutti attendono la nuova mossa di De Luca: domenica, scommettete tutto quello che avete, sarà di nuovo ospite da Fazio.