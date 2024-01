DATI ISTAT: L’INDICE DI DISOCCUPAZIONE IN ITALIA AI MINIMI STORICI NEL DICEMBRE DEL 2023

A dicembre 2023, rispetto al mese precedente, aumentano gli occupati e gli inattivi, mentre diminuiscono i disoccupati. Lo riferisce l’Istat nel suo report su occupati e disoccupati a dicembre. L’occupazione cresce (+0,1%, pari a +14 mila unità) tra gli uomini, i dipendenti a termine, gli autonomi e gli under 34, mentre cala tra donne, dipendenti permanenti e tra chi ha almeno 35 anni. Il tasso di occupazione sale al 61,9% (+0,1 punti). Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce (-2,7 per cento, pari a -50 mila unità) per uomini e donne e per tutte le classi d’età, con l’eccezione dei 15-24enni tra i quali invece si osserva un aumento. Il tasso di disoccupazione totale scende al 7,2 per cento (-0,2 punti), quello giovanile al 20,1 per cento (-0,4 punti). La crescita del numero di inattivi (+0,2 per cento, pari a +19 mila unità, tra i 15 e i 64 anni) coinvolge le donne e gli individui di età superiore ai 35 anni; tra gli uomini e i 15-34enni si registra un calo. Il tasso di inattività sale al 33,2 per cento (+0,1 punti). Confrontando il quarto trimestre 2023 con il terzo, si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,6 per cento, per un totale di 135 mila occupati. La crescita dell’occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-1,6 per cento, pari a -30 mila unità) e degli inattivi (-0,8 per cento, pari a -99 mila unità).

