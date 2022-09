DE LUCA A NAPOLI CON LETTA: “PD, TROPPO GENEROSO CON AZIONE E CON IL M5S”

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, da Napoli, insieme al Segretario Nazionale del Pd Enrico Letta, prova a riscaldare l’elettorato del centro sinistra in vista dell’appuntamento di domenica 25 Settembre. Dinanzi al Segretario Letta, De Luca non manca di sottolineare gli errori commessi dal Pd nella fase delle trattative: “Il Partito Democratico è stato troppo generoso con Azione e con il Movimento 5 Stelle”, ha sottolineato De Luca, “per creare una alternativa ad un governo di centro destra ha perso troppo tempo dietro le scelte di Calenda che è l’unico a credere che Renzi gli lascerà la scena dopo il 25 Settembre.”. Poi un attacco frontale a Conte che “adesso gira l’Italia come un descamisado, senza giacca, dopo aver governato per tre dei quattro anni della legislatura che si sta concludendo, presentandosi vestito di una verginità politica dopo aver votato tutti i provvedimenti del Governo Draghi”. Infine, una stoccata all’ex Segretario Zingaretti, accusato di essere stato troppo ingenuo nella nascita del Governo Conte: “poca chiarezza”.

Share on: WhatsApp