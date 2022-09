BARONISSI. ANNA PETTA: “CON FORUM DEI GIOVANI PROPONIAMO DOPO SCUOLA SOCIALE”

Il Comune di Baronissi ha pubblicato l’avviso per dieci studenti interessati al servizio di doposcuola sociale, promosso dal Forum dei Giovani e destinato a famiglie meno abbienti. Possono partecipare ragazzi che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, residenti a Baronissi, con un reddito Isee non superiore a 25mila euro. Le classi saranno due, organizzate in italiano, storia, geografia, latino (eventuale) e in matematica e fisica.

“Le attività di doposcuola rappresentano un sostegno fondamentale per le famiglie – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – in particolare quelle in maggiore condizione di difficoltà e che faticano a conciliare le esigenze lavorative con il tempo dedicato alla cura dei figli. Il doposcuola, già sperimentato con successo nel corso dello scorso anno scolastico, svolge un’importante funzione sociale ed educativa”.

“Prosegue la sinergia tra la nostra amministrazione e il Forum dei Giovani – fa eco l’assessore alle politiche giovanili, il vicesindaco Anna Petta – il servizio parte dalla consapevolezza che le difficoltà scolastiche dei nostri adolescenti si possano tradurre in un isolamento che facilmente può portare alla dispersione scolastica. Un lavoro che prosegue e di cui siamo orgogliosi, ancor di più perché portato avanti con passione dai ragazzi del Forum”. “Con il doposcuola è nostra intenzione supportare i giovani – dichiara il Coordinatore del Forum Luigi Vitale – con un sostegno concreto alle famiglie, per assicurare un’opportunità di socializzazione e di aiuto concreto agli studenti”.