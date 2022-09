SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “PETIZIONE CONTRO IL RINCARO DEI COSTI DELLA MENSA SCOLASTICA”

“Con protocollo n.0226205 del 16.09.2022, circa 900 genitori hanno inoltrato al Presidente ed ai componenti della Commissione bilancio una petizione, con cui lamentano l’increscioso e spropositato aumento delle tariffe per la mensa scolastica, con rincari insostenibili, in particolare per le famiglie con più figli che hanno necessità di fruire del servizio. Si tratta di vicende già previste e da me denunciate e che chiederò vengano riaffrontate con serietà in Commissione Bilancio. ”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

Tali rincari sono solo una delle spiacevoli conseguenze per i contribuenti salernitani dell’adesione al “Salva Città” e della dissennata politica di sprechi e clientele perpetrate negli anni, che ha portato il comune sull’orlo del dissesto finanziario. I salernitani che ancora si recano a comando, come un gregge, in pellegrinaggio per servire il “sistema” alle manifestazioni elettorali di chi è artefice del disastro, sono anch’essi corresponsabili del degrado sociale, ambientale e socio economico cui il progressismo salernitano ha condotto la città. I cittadini liberi sapranno aiutarci a liberare la città ed a restituire normalità alla vita politica ed amministrativa di Salerno.