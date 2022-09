PIERO DE LUCA (PARTITO DEMOCRATICO): “PRESENZA DEL SEGRETARIO LETTA E’ SIGNIFICATIVA”

“La presenza del Segretario Letta è significativa. Ci dà entusiasmo e forza per questi ultimi giorni di campagna elettorale, in cui stiamo rilanciando con forza i temi al centro dell’agenda politica per il Paese ed il Mezzogiorno. Il Pd è l’unica forza politica che ha lavorato per il Sud in questi anni, l’unica che sta continuando a difenderlo in queste ore e che lo farà in futuro. Abbiamo lanciato un grande Piano per il lavoro da 300.000 posti nella Pubblica Amministrazione, per dare una risposta seria alle tante ragazze e ai tanti ragazzi costretti ancora oggi ad emigrare altrove per mancanza di occupazione. Ci siamo battuti in Parlamento per la soglia minima del 40% di risorse al Sud del PNRR. Grazie a noi ci sono miliardi da destinare alle infrastrutture, alla sanita’, alla scuola, al welfare delle regioni meridionali, che non consentiremo alla destra di toccare e ridurre. Il Partito Democratico ha creato nel 2017 lo strumento delle Zone Economiche Speciali e ha approvato la norma, proposta a mia prima firma, sugli incentivi fiscali per sostenere l’apertura di nuove attività economiche e la creazione di nuova occupazione nel Mezzogiorno. Abbiamo chiesto da giorni l’immediata distribuzione al Sud di oltre 22 miliardi FSC 2021/2027 che gli spettano.

Il PD è l’unica forza politica che sta ponendo con credibilità l’esigenza di dare risposte alle problematiche reali delle famiglie e delle imprese a partire dal caro bollette e sta sostenendo un impegno per disegnare l’Italia del futuro a partire da investimenti nell’ambiente nella scuola e nella sanità, con un’attenzione forte ai diritti. Questo è il messaggio che abbiamo rilanciato oggi. La grande partecipazione riscontrata ci dà fiducia e ci indica che siamo sulla strada giusta”.

Lo ha detto Piero De Luca, al termine di una iniziativa a Salerno con il segretario nazionale Enrico Letta.



