BELLIZZI. NICOLA PELLEGRINO IN CAMPO CON I CANDIDATI DI AZIONE – ITALIA VIVA

Il Presidente del Consiglio Comunale di Bellizzi Nicola Pellegrino scende in campo, per le prossime elezioni politiche del 25 Settembre, con la squadra dei candidati di Azione – Italia Viva: un’iniziativa pubblica alla quale hanno partecipato Rossella Sessa, Antonio D’Alessio, Gigi Casciello e Corrado Naddeo.

“Mi chiedono: ma chi te lo fa fare? Ma perché? Ma cosa ci guadagni?”

Scrive in un post Nicola Pellegrino.

“La mia risposta è e sarà sempre la stessa: la politica è passione, non si può fermare! E quando dico occupatevi di politica perché altrimenti la politica si occuperà di voi, lo dico convintamente.

A testa alta, da uomo libero, ancora una volta mi schiero, non per un tornaconto personale ma perché è giusto, perché bisogna testardamente tentare di migliorare le cose: nessuno lo farà per noi, siamo soltanto noi gli artefici del nostro futuro! Molti politici eletti, a incarichi ben più importanti del mio, nonostante siano debitori ai partiti per i loro incarichi, nemmeno si schierano, perché hanno da perdere: una volta messo il culo al caldo, chi glielo fa fare? Ma a me, degli incarichi, non importa, mi interessa fare il bene della mia terra, determinare le scelte giuste per essa, al di là delle ideologie; posso sbagliare, lo so, ma solo chi non fa non sbaglia!

E per questo, ancora una volta, vi chiedo di votare per Calenda ed il Terzo Polo: una scelta libera, coraggiosa, per il bene del paese!”