DE LUCA APRE AL M5S: “A ME DISPIACE ROTTURA TRA PARTITO DEMOCRATICO E M5S”

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca entra a gamba tesa nella campagna elettorale per le politiche ed esprime tutto il suo disappunto per la rottura tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle. “A me non fa piacere questa rottura”, ha detto De Luca nel corso della sua consueta diretta del venerdi’, “sarebbe stato meglio confrontarsi sui programmi tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle, perchè dall’altra parte”, riferendosi al Centro Destra, “hanno trovato subito l’intesa. Con questa legge elettorale demenziale si deve lavorare su ampie coalizioni per essere competitivi”.

“Nel centro sinistra”, ha continuato De Luca, “esistono troppi leader virtuali, una eccessiva frantumazione”