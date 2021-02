DE LUCA CONTRO ZAIA E I PRANZI SUL LUNGOMARE: “VI SIETE DIVERTITI, ORA ANDIAMO IN ZONA ROSSA”

E’ un De Luca preoccupato per la situazione contagi in Campania ma anche per la lentezza con la quale, anche il nuovo Governo, si sta muovendo sul fronte dell’acquisto di nuove dosi di vaccino. Il Presidente della Regione Campania, pero’, non perde l’occasione per attaccare e lo fa, questa volta, prendendosela prima con il Presidente del Veneto Luca Zaia e poi con i cittadini che, domenica, hanno pranzato sul lungomare.

De Luca, questa mattina presente alla consegna di due nuovi treni regionali, ha bocciato la ipotesi di acquisto di vaccini da parte delle Regioni, tramite intermediari, cosa che “si puo’ fare con la Grappa, ma neppure con quella barricata”.

Poi l’attacco ai tanti cittadini che, per l’ultima giornata di zona gialla, ovvero sabato, hanno riempito i ristoranti delle città: “Vi siete divertiti? Avete mangiato sul Lungomare? Ed ora andiamo in zona rossa”.