DE LUCA, LA FRASE SUGLI STUDENTI NON VACCINATI CHE FA DISCUTERE: “NO ABBONAMENTO TRASPORTO PUBBLICO”

Questa volta, a finire nel mirino delle ire funeste del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sono stati gli studenti non vaccinati. Il Governatore della Campania, nel corso della sua consueta tribuna del venerdi’, ha lanciato l’ennesimo anatema: “L’abbonamento gratuito al trasporto pubblico”, ha dichiarato De Luca, “sarà solo per gli studenti che si vaccinano. Chi non è vaccinato è libero di spostarsi ma non godrà di questo privilegio”.

Il “privilegio” al quale fa riferimento De Luca è il consueto abbonamento ai trasporti pubblici che la Regione Campania, da qualche anno, riserva a tutti gli studenti campani che abbiano determinati requisiti di reddito. Pare, dunque, che quest’anno verrà anche introdotto il limite dell’avvenuta vaccinazione.