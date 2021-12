DE LUCA-MANFREDI: LA SFIDA PER LE FESTE IN PIAZZA TRA REGIONE E COMUNE DI NAPOLI

Non c’è solo la questione dell’organizzazione delle feste in Piazza per il Natale 2021: tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ed il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è già iniziata una guerra fredda, perchè il primo cittadino del centro partenopeo, a differenza di quanto si potesse immaginare, sta mostrando molta piu’ autonomia nei confronti di Palazzo Santa Lucia. Prima la composizione della Giunta, poi un netto spostamento verso il Governo ed anche la componente M5S, infine la questione sulla decisione della organizzazione delle feste di Piazza. Manfredi, chiusa la campagna elettorale, si è già smarcato dalle posizioni di De Luca e guarda al futuro senza dover chiedere, prima, il permesso al Presidente della Regione. E sulla organizzazione del Capodanno in Piazza a Napoli si potrebbe verificare il primo clamoroso strappo politico tra i due: c’è di piu’, c’è anche chi va oltre ed immagina per Manfredi anche una possibile candidatura alle prossime elezioni Regionali del 2025.

