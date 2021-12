SALERNO. LA GIUNTA SI DIVIDE TRA SECONDO E TERZO PIANO: C’E’ CHI HA DECISO DI STARE LONTANO?

Chissà cosa si nasconde dietro la decisione di un assessore di non volersi trasferire al secondo piano di Palazzo di Città dove si trovano tutti gli uffici degli assessori ma anche del sindaco e del suo staff: c’è chi ha scelto di evitare di lavorare, fianco a fianco, con gli altri colleghi, preferendo un comodo ufficio al terzo piano, dove si trovano, invece, i Gruppi Consiliari. Sta di fatto che, in barba alla tradizionale collocazione degli uffici, quello del Presidente del Consiglio si trova adesso al secondo Piano, pur non avendo alcun ruolo di guida politica dell’amministrazione comunale ma, semplicemente, di organizzazione del lavoro dei singoli consiglieri e dell’attività del Consiglio. Insomma, una mini rivoluzione che potrebbe avere anche qualche significato politico e che ha già creato qualche malumore a Palazzo di Città.

