BATTIPAGLIA. SCOPPIA IL CASO APPALTI ALBA, COINVOLTI CANDIDATI CON LA FRANCESE

Dopo il flop del consiglio comunale della scorsa settimana, adesso, per l’amministrazione comunale di Battipaglia e per il sindaco Francese c’è una nuova grana: come riportato dal quotidiano Il Mattino, la società in house Alba Srl, che si occupa della raccolta differenziata in città, è stata costretta a revocare alcuni incarichi affidati a società esterne perchè le stesse risultano essere collegate ad alcuni candidati alla carica di consigliere comunale, in campo, alle ultime elezioni comunali, per sostenere la candidatura di Cecilia Francese.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Provenza, che già in passato aveva sollevato la questione con una serie di interrogazioni, adesso alza il tiro: ” Avevamo RAGIONE. Una volta esisteva un gioco chiamato “battaglia navale”, con la ns interrogazione (sugli affidamenti diretti dal comune di #Battipaglia ad Alba srl e non solo) abbiamo colpito e affondato. Il quotidiano Il Mattino conferma le anomalie in materia di affidamenti diretti, lavori affidati a ditte che avevano “Legami con la sindaca” (cit. Il Mattino), il bravo giornalista Marco Di Bello riporta anche i nomi di alcuni titolari delle ditte affidatarie dei lavori, che poi, casualmente, si candidavano nelle liste della sindaca francese, esattamente in “Etica”

