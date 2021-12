FISCIANO. IL SINDACO SESSA: “UN PENSIERO PER RAVENUSA, CITTA’ A NOI VICINA NEL TERREMOTO DEL 1980”

Il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa esprime la solidarietà di tutta la comunità della Valle dell’Irno per quanto accaduto, nel corso della notte, a Ravenusa, il centro della Provincia di Agrigento, sconvolto dall’esplosione all’interno di una abitazione. E Sessa lo fa ricordando quanto fu fatto, nel 1980, dagli abitanti della piccola cittadina siciliana.

“La Città di Fisciano non dimentica il sostegno ricevuto, a seguito del sisma del 1980, dalla Città di Ravanusa che si adoperò con aiuti e volontari per sostenerci in un grande momento di difficoltà.

A nome mio personale e di tutta la comunità fiscianese esprimo vicinanza e solidarietà alla Città di Ravanusa e in primo luogo alle famiglie colpite dalla terribile tragedia.”