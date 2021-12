NAVIGATOR IN CAMPANIA, DE LUCA CHIUDE AD UN POSSIBILE RINNOVO DEL CONTRATTO

Nessuna possibilità di rinnovo del contratto in Campania per i Navigator, gli assunti per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro dei percettori del Reddito di Cittadinanza. E cosi’, domani mattina, alcune sigle sindacali hanno organizzato a Napoli una prima giornata di protesta contro le decisioni di De Luca che, invece, intende utilizzare, all’interno dei Centri per l’Impiego, i giovani selezioni con il Concorsone della Regione Campania.

Lunedì 13 dicembre alle ore 10,30, in piazza Plebiscito, Nidil Cgil e UilTemp Campania saranno in presidio nei pressi della Prefettura di Napoli, in concomitanza con il presidio nazionale al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, indetto dalle segreterie nazionali per chiedere risposte sul futuro dei Navigator.