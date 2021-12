STEFANO CALDORO DIVENTA DOCENTE DI GOVERNANCE DEL TERRITORIO

Parte il Master di 2°Livello in “Management e governance delle politiche di coesione e divario territoriale” svolto dall’Universitas Mercatorum con l’ Associazione E’SUd , promotrice dell’iniziativa, con la partecipazione del Dipartimento di Management delle imprese dell’Università La Sapienza di Roma.

La conferenza stampa di presentazione, domani, lunedì 13 Dicembre presso la sede Universitas Mercatorum Piazza Mattei,10 ROMA alle ore 12.00.

Parteciperanno l’onorevole Stefano Caldoro, Presidente E’Sud, l’avvocato Guido Marone, Segretario Generale E’Sud, il Presidente della Mercatorum Danilo Iervolino, il magnifico Rettore della Mercatorum, professore Giovanni Cannata, il direttore generale Mercatorum Patrizia Tanzilli ed il professore Sergio Barile direttore del Dipartimento di Management delle imprese dell’Università La Sapienza di Roma.

E’ previsto l’intervento video del Ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna. Modererà Sergio Luciano (giornalista- direttore Economy).

Il master affronterà i profili giuridici, economici, finanziari e manageriali e le metodologie che sono alla base dei programmi di spesa ordinari e straordinari.

Verranno approfondite, partendo dall’analisi delle normative e delle determinazioni della PA, le dinamiche e i valori distributivi che generano il divario territoriale e le macro implicazioni di natura politica, economica e fiscale e di governo che tale divario comporta; nonché dei diritti territoriali e della evoluzione del federalismo fiscale e della definizione dei Lea e Lep.

Il Master di II livello in Coesione Territoriale ha l’obiettivo di formare una figura professionale ad alta specializzazione in grado di valutare e analizzare le dinamiche della distribuzione delle risorse economiche derivanti dalla spesa pubblica complessiva e dai finanziamenti dei programmi comunitari e straordinari , es. PNRR , su base territoriale; nonché di gestire e dirigere le politiche di bilancio e di pianificazione nell’ambito della pubblica amministrazione e nel settore privato.

