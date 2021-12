DE LUCA, NIENTE ORDINANZE REGIONALE MA APPELLO AI SINDACI A FARE I DE LUCA

La Regione Campania non emanerà altre ordinanze restrittive in occasione del Capodanno ma dall’Ufficio del Presidente della Regione De Luca è arrivato, a tutti i sindaci dei Comuni della Campania, un appello ad emettere provvedimenti alla “De Luca”, ordinanze che in un modo o nell’altro possano limitare le occasioni di contatto nelle giornate del 31 Dicembre e del 1 Gennaio 2022. Insomma, la Regione non puo’ andare oltre – anche per ragioni di carattere giuridico – ma l’appello è a tutti i primi cittadini per l’adozione di ordinanze rigide. Resta, adesso, da vedere quanti saranno i sindaci che risponderanno all’appello di De Luca e quale sarà il livello di attenzione che vorranno imporre sugli ultimi giorni dell’anno 2021.

agendapolitica@libero.it