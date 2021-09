Anche se non c’è ancora la consueta ordinanza del Presidente della Regione, le indiscrezioni che giungono da Napoli vanno nella direzione della conferma, anche per il mese di ottobre, dell’obbligo della mascherina all’aperto per tutto il territorio della Campania.

Al momento la Regione Campania resta l’unica, in tutta Italia, ad avere mantenuto l’obbligo dopo la revoca da parte del Governo.