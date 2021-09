ANCHE DRAGHI E’ UN POLITICO: DELEGA FISCALE RINVIATA A DOPO IL VOTO PER LE AMMINISTRATIVE

La riunione del Consiglio dei Ministri, in programma nel pomeriggio di oggi, non ha visto approvata la delega fiscale, la legge con la quale si procederà alla riforma del catasto ed all’introduzione di altre novità fiscali. Anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi, alla fine, è un politico e sa benissimo che in queste ore qualsiasi provvedimento avrebbe provocato l’agitazione di una o di un’altra parte politica che compone la sua variegata maggioranza. Ecco allora la decisione, di natura squisitamente politica, di rinviare tutto alla prossima settimana quando, pero’, inizierà la campagna elettorale per i ballottaggi.

“La delega fiscale sarà presentata in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Il rinvio della delega fiscale non è dovuto ai partiti politici”, ha detto ancora Draghio che ha sottolineato i molteplici impegni del governo in queste ultime settimane.

“La prossima settimana faremo la prima cabina di regia del Pnrr“, ha annunciato poi Draghi.