EBOLI. I VERTICI DI ITALIA VIVA CON ANTONIO CUOMO PER L’ULTIMO RUSH DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Il Segretario Nazionale di Italia Viva Ettore Rosato arriva ad Eboli per lanciare le ultime ore di campagna elettorale del candidato sindaco Tonino Cuomo: l’appuntamento è per giovedi’ 30 Settembre, a partire dalle 18:30, nella sala Ritz di Viale Amendola. Si tratta di uno degli ultimi eventi della campagna elettorale che Cuomo ha portato avanti su tutto il territorio del Comune di Eboli, presentando il suo programma, fatto di punti essenziali e semplici, per tornare alla politica dei fatti concreti.

