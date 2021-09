SALERNO. SARNO FA IL PIENO IN PIAZZA: “SALERNITANI, VOTATE SENZA PAURA”

In una piena e calda Piazza Portanova Michele Sarno, candidato sindaco del centro destra e sostenuto anche da alcune civiche, ha chiuso la sua campagna elettorale per le Comunali del 3 e 4 Ottobre. Un comizio nel corso del quale Sarno, in piu’ di un’occasione, ha lanciato un appello agli elettori salernitani affinchè quello di domenica e lunedi’ sia un voto libero, privo di condizionamenti.

Solo sul palco di Piazza Portanova, circondato dal calore di sostenitori, candidati e rappresentanti dei partiti della coalizione, Michele Sarno ha ricordato come, in questa campagna elettorale, a differenza di quanto accaduto negli ultimi anni, esiste una valida alternativa al sistema di potere di Vincenzo De Luca.

“Dentro la cabina elettorale”, ha piu’ volte sottolineato Sarno, “non abbiate paura e votate per Michele Sarno e per il centro destra unito, unica alternativa ad un sindaco, Vincenzo Napoli, che in realtà non c’è”.