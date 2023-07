DE LUCA SI INFURIA SUL CASO PD CASERTA: “CI SONO DELINQUENTI ? SI FACCIANO NOMI E COGNOMI”

E’ un nuovo capitolo, quello di oggi, della telenovela tra De Luca e la segretaria del Pd Elly Schlein. A margine di una conferenza stampa, rispondendo ad alcune domande che riguardavano il tesseramento Pd della Provincia di Caserta, dopo le denunce del suo ex assessore Franco Roberti, il Presidente della Regione Campania ha sbroccato.

“Io sfido tutti a un dibattito pubblico sui temi della trasparenza, della legalità e della correttezza. Mi sono rotto le scatole di sentire queste allusioni. Fate i nomi e i cognomi. Per quel che mi riguarda sono totalmente estraneo alle beghe di partito, sono stato trascinato in un’aggressione mediatica essendo l’unico che non c’entrava nulla con le primarie in Campania”.

Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla denuncia di Franco Roberti che, da presidente della Commissione regionale per il Congresso Pd in regione, denunciò presunte infiltrazioni nel Pd a Caserta.