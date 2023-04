DE LUCA TAGLIA I FONDI PER SAN CARLO E GIFFONI: OK PER LUCI D’ARTISTA E TEATRO VERDI

Zero fondi per il 2023 per il Teatro San Carlo di Napoli, per il Giffoni Film Festival, invece, si passa dai 4 milioni di euro del 2022 ai 3.5 del 2023. Contributi confermati, invece, pari a 2 milioni di euro, per le Luci d’Artista di Salerno e per la stagione del Teatro Verdi di Salerno. La scure politica e finanziaria del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si abbatte anche sulla cultura e dopo lo scontro, dei mesi scorsi, con il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sulla gestione del San Carlo, la Regione ha deciso di chiudere il rubinetto dei fondi pubblici. C’è, poi, un taglio di quasi il 10% per il Giffoni Film Festival che resta tra gli eventi finanziati dalla Regione Campania, come anche l’evento Luci d’Artista di Salerno e la stagione teatrale del Verdi. Il braccio di ferro, da tempo in atto, tra la Regione Campania ed il Comune di Napoli, va avanti e sembra destinato a durare nel tempo: il clima politico, poi, delle ultime settimane ha contribuito a rendere ancora piu’ calda l’atmosfera che si respira anche nei rapporti istituzionali tra Vincenzo De Luca e Gaetano Manfredi. Pesa la scelta politica del sindaco di Napoli di essere autonomo rispetto a De Luca ? Forse, come anche i rapporti, sempre piu’ stretti, tra il Comune di Napoli ed il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

