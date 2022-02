DE LUCA TORNA DA FAZIO IN TV: MASCHERINE, GOVERNO E MAGARI ANCHE IL PD ?

Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca torna in Tv da Fazio, questa sera, domenica 13 Febbraio, per una intervista nel programma CHE TEMPO CHE FA. Dopo il Papa, dunque, torna a De Luca che, inevitabilmente, tornerà sul tema delle mascherine all’aperto e sul rapporto con il Governo Draghi. La novità, pero’, potrebbe arrivare da qualche dichiarazione sul Partito Democratico e sulla possibilità che De Luca decida di partecipare al prossimo Congresso Nazionale del Pd che si dovrebbe tenere tra Settembre ed Ottobre, in ogni caso dopo le Comunali 2022 di fine maggio.

