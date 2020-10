Come già avvenuto nei mesi scorsi, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca è pronto a bruciare sul tempo il Governo ed il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella nuova ordinanza per combattere la diffusione del contagio: sarebbe, infatti, pronta l’ordinanza con la quale si prevede la chiusura, su tutto il territorio regionale della Campania, di bar, ristoranti ed attività di consegna a domicilio alle 23:00. Deroga per il fine settimana con l’orario fino alle 24:00.

