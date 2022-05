DE MITA ED I SUOI FEDELISSIMI IN PROVINCIA DI SALERNO: QUELLI CHE ANDAVANO A NUSCO

L’elenco, negli anni passati, era sicuramente piu’ lungo di quello attuale ma, ancora oggi, in tanti, fino a quando Ciriaco De Mita ha goduto di buona salute, erano soliti raggiungere la sua abitazione a Nusco per un caffè, un consiglio un confronto politico. Lo ha fatto, anche di recente, il Consigliere Regionale Corrado Matera che, proprio insieme a De Mita, ha messo su la lista per le Regionali 2020 a sostegno della candidatura di Vincenzo De Luca. Stesso percorso, stessa strada anche per l’ex sindaco di Salerno Aniello Salzano, legato a De Mita da un rapporto prima personale e poi politico, nato negli anni della Prima Repubblica. Fedelissimo di Ciriaco De Mita anche l’ex sindaco di Siano Sabatino Tenore che, proprio con De Mita, ha guidato l’UDC in Provincia di Salerno, rappresentando lo stesso partito anche in Consiglio Provinciale. L’elenco, come dicevamo, è lungo: dall’ex parlamentare Simone Valiante all’ex sindaco di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica che, per un lungo periodo, ha frequentato la casa di Ciriaco De Mita. E poi tanti altri politici, come ad esempio l’ex consigliere regionale Maria Ricchiuti, ma anche nomi illustri dell’economia locale che nelle parole di Ciriaco De Mita cercavano una soluzione ad un problema o anche un consiglio per il futuro.

