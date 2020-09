DE MITA PERDE IL SEGGIO IN PROVINCIA DI AVELLINO: FUORI DAL CONSIGLIO IL FEDELISSIMO ROSATO

La notizia è di quelle che fanno riflettere: Ciriaco De Mita ha perso le elezioni regionali in casa sua, nella Provincia di Avellino da sempre considerata un feudo inespugnabile per gli altri dove, oggi, invece, banchettano, felici, il Partito Democratico (con Petracca, ex fedelissimo dello stesso leader di Nusco), Italia Viva (con Vincenzo Alaia che ha lasciato il Pd prima delle Regionali), con Livio Petitto (Davvero Verdi), addirittura il Movimento 5 Stelle con Vincenzo Ciampi, ex sindaco di Avellino. Insomma per De Mita e per il suo uomo di punta Pino Rosato non è stato un bel risveglio, considerato che la lista di Fare Democratico-Popolari ha ottenuto due seggi in consiglio regionale ma ben lontano dalla Provincia di Avellino. A Mastella, invece, è andata meglio perchè nella sua provincia di Benevento è andato a dama facendo eleggere Vincenzo Abbate, il candidato di Noi Campani nella provincia sannita.

