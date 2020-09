ENZA CAVALIERE (DE LUCA PRESIDENTE): “GRAZIE A CHI MI HA SOSTENUTO IN CAMPAGNA ELETTORALE”

“Si è conclusa una bellissima esperienza che ho voluto condurre con grinta, passione e soprattutto con il cuore. E’ stato un percorso che sicuramente mi ha arricchito dandomi la possibilità di conoscere realtà meno note e creare nuovi legami con tante persone.”

Lo scrive Enza Cavaliere, assessore comunale di Mercato San Severino e candidata al consiglio regionale con De Luca Presidente: alla fine per la Cavaliere sono stati oltre 5.000 i voti di preferenza, di cui piu’ di 1.800 nella sola Mercato San Severino.

Ringrazio gli amici di sempre e tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuta in questa nuova e avvincente campagna elettorale.