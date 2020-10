DECRETO PER AIUTI IMPRESE: OGGI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Un unico decreto con ristori per le attività colpite dal nuovo dpcm e proroga della Cig Covid fino alla fine dell’anno, e più avanti un ulteriore decreto ‘novembre’ che disciplinerà l’utilizzo degli ‘avanzi’ delle misure messe in campo finora. E’ questo lo schema su cui si starebbe muovendo il governo: il decreto ristori, che dovrebbe arrivare sul tavolo del Cdm, dovrebbe valere circa 5 miliardi, che saranno distribuiti tra rinnovo della Cig (1,6 miliardi), ristori a fondo perduto (1,5-2 miliardi), credito d’imposta per gli affitti, rinvio della rata Imu di dicembre, un ulteriore mese di Rem e una nuova indennità una tantum per stagionali e lavoratori del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Martedì giornata di ascolto e di incontri con le associazioni delle categorie più colpite dal Dpcm per il premier Giuseppe Conte. Il capo del governo, a quanto si apprende, vedrà a Palazzo Chigi Confcommercio, Confesercenti, rappresentanti delle associazioni di palestre e piscine. Sempre domani Conte incontrerà le delegazioni di Anica, Agis e Anec, legate al mondo del cinema e dello spettacolo.