Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri del Governo Draghi, in queste ore è in riva al mare della Puglia, come testimoniato da numerose foto apparse sui principali siti di informazione, insieme al Governatore della Puglia Michele Emiliano ed all’ex Ministro Francesco Boccia. Una foto che non avrebbe nulla di scandaloso se non fosse stata scattata proprio nel cuore della crisi afghana e con centinaia di italiani che sono alle prese con il rientro da Kabul, organizzato dall’Aeronautica Militare.

Share on: WhatsApp