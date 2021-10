DOPO LE COMUNALI, POPOLARI E MODERATI PRONTI ANCHE PER LE PROVINCIALI 2021 ?

Due consiglieri eletti in maggioranza a Napoli, due a Salerno, un peso specifico sempre maggiore nella tanto decantata area moderata ed una prospettiva di crescita per i prossimi appuntamenti elettorali, a cominciare dalle elezioni provinciali di metà dicembre 2021. La Lista Popolari e Moderati è pronta a rafforzarsi ed oggi, a Napoli, in un summit regionale, sono state valutate le prossime iniziative da mettere in campo, sia a livello provinciale che a livello regionale. Un gruppo in Regione ? Non è escluso ma le trattative sono tutt’ora in corso, anche se sulla carta ci sarebbero i tre consiglieri utili per la nascita del Gruppo: Corrado Matera, Matteo Cinque e Gennaro Mocerino. Un gruppo in Consiglio Regionale significa tanto, non solo organizzazione e gestione, ma anche la trasformazione di un pensiero politico in un interlocutore concreto.

