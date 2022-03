Alla fine, dopo una lunga attesa, non solo è arrivato il Patto per Napoli ma, per la sua sottoscrizione, nel centro partenopeo, il prossimo martedi’ 29 Marzo, giungerà, direttamente, il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Ad accoglierlo ci sarà il Sindaco Gaetano Manfredi ed anche il Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

L’accordo tra il Governo e il Comune di Napoli, il cosìddetto ‘Patto per Napoli’, sarà sottoscritto martedì 29 marzo alle ore 11 al Maschio Angioino.